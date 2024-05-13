Путин уволил Шойгу с поста министра обороны
- Азия и мир, политика
- 6:51, 13 мая 2024
- Просмотров: 3491
Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин сменил министра обороны Сергея Шойгу.
Как сообщает пресс-служба Кремля, взамен он представил Совету Федерации кандидатуру первого заместителя главы правительства Андрея Белоусова.
Путин подписал указ «О Секретаре Совета безопасности Российской Федерации», в котором Шойгу назначается секретарем Совета Безопасности РФ.
Другим указом «О Патрушеве Н.П.» Путин освободил Николая Патрушева от должности Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации «в связи с переходом на другую работу».
Шойгу в 2012–2020 годы был министром обороны Российской Федерации.
21 января 2020 года указом президента он был вновь назначен министром обороны Российской Федерации.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.