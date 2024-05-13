У временного торгового соглашения ЕАЭС с Монголией – хорошие перспективы

CentralAsia (MNG) - Предложение ЕЭК об официальном инициировании переговоров по заключению временного торгового соглашения с Монголией поддержано лидерами стран ЕАЭС на московском саммите 8 мая.

Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев в связи с этим заявил: «Монголия является не просто соседом, но и важным партнером для наших стран. Совместно с коллегами из Улан-Батора мы всесторонне изучили тот инструментарий торговой политики, который может быть задействован, чтобы углубить взаимовыгодное сотрудничество, а также последствия формирования режима свободной торговли».

Предварительно работа над временным торговым соглашением между ЕАЭС и Монголией уже начата и может быть завершена до конца текущего года.

«В первом квартале мы провели обстоятельные консультации с монгольской стороной, уже договорились о каркасе будущей торговой сделки. С учетом того, какую поддержку проводимой работе выражают лидеры стран ЕАЭС и Монголии, есть все основания полагать, что сможем доложить членам ВЕЭС о том, что соглашение подготовлено к подписанию, в самые сжатые сроки», – отметил А. Слепнев.

источник: ritmeurasia

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