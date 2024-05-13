Вечером на границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 3,4

CentralAsia (TJ) - На границе Кыргызстана и Таджикистана 12 мая в 20:42 произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук КР.

Очаг землетрясения располагается: на территории Таджикистана в 33 км к юго-западу от села Карамык, в 110 км к юго-востоку от Баткена.

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения не ощущалась.

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