Вечером на границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 3,4
- Таджикистан, общество
- 9:41, 13 мая 2024
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CentralAsia (TJ) - На границе Кыргызстана и Таджикистана 12 мая в 20:42 произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук КР.
Очаг землетрясения располагается: на территории Таджикистана в 33 км к юго-западу от села Карамык, в 110 км к юго-востоку от Баткена.
В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения не ощущалась.
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