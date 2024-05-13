экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Вечером на границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 3,4

CentralAsia (TJ) -  На границе Кыргызстана и Таджикистана 12 мая в 20:42 произошло землетрясение магнитудой 3,4. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук КР.

Очаг землетрясения располагается: на территории Таджикистана в 33 км к юго-западу от села Карамык, в 110 км к юго-востоку от Баткена.

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения не ощущалась.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com