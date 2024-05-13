Ситуация в Харьковской области в последние дни «существенно обострилась», - главком ВСУ

Александр Сырский

CentralAsia (CA) - Ситуация в Харьковской области в последние дни «существенно обострилась». В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят врагу поражение», - написал он.

На Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются ожесточенные бои, ситуация очень динамично меняется. В одних районах войска РФ имеют частичный успех, в других – ВСУ вытесняют российские войска и улучшают свое тактическое положение, рассказал Сырский.

Как сообщает главком, на Краматорском направлении войска РФ не оставляют попыток «овладеть Часовым Яром, продолжает наступательные действия восточнее города. Безуспешно пытается восстановить утраченное положение в районе Клещеевки».

Также по словам главкома ВСУ, несмотря на сложную ситуацию на фронте, проводится ротация подразделений для отдыха военнослужащих и восстановление боеспособности бригад.