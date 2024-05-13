экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Ситуация в Харьковской области в последние дни «существенно обострилась», - главком ВСУ
Александр Сырский
Александр Сырский

CentralAsia (CA) -  Ситуация в Харьковской области в последние дни «существенно обострилась». В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят врагу поражение», - написал он.

На Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются ожесточенные бои, ситуация очень динамично меняется. В одних районах войска РФ имеют частичный успех, в других – ВСУ вытесняют российские войска и улучшают свое тактическое положение, рассказал Сырский.

Как сообщает главком, на Краматорском направлении войска РФ не оставляют попыток «овладеть Часовым Яром, продолжает наступательные действия восточнее города. Безуспешно пытается восстановить утраченное положение в районе Клещеевки».

Также по словам главкома ВСУ, несмотря на сложную ситуацию на фронте, проводится ротация подразделений для отдыха военнослужащих и восстановление боеспособности бригад.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com