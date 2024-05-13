Ситуация в Харьковской области в последние дни «существенно обострилась», - главком ВСУ

- Азия и мир, политика
- 10:04, 13 мая 2024
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CentralAsia (CA) - Ситуация в Харьковской области в последние дни «существенно обострилась». В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«Обстановка сложная, но Силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции, наносят врагу поражение», - написал он.
На Купянском, Северском, Лиманском, Покровском направлениях продолжаются ожесточенные бои, ситуация очень динамично меняется. В одних районах войска РФ имеют частичный успех, в других – ВСУ вытесняют российские войска и улучшают свое тактическое положение, рассказал Сырский.
Как сообщает главком, на Краматорском направлении войска РФ не оставляют попыток «овладеть Часовым Яром, продолжает наступательные действия восточнее города. Безуспешно пытается восстановить утраченное положение в районе Клещеевки».
Также по словам главкома ВСУ, несмотря на сложную ситуацию на фронте, проводится ротация подразделений для отдыха военнослужащих и восстановление боеспособности бригад.