Почему Путин снял Шойгу с должности министра обороны РФ? ISW дал свою версию

Сергей Шойгу, Андрей Белоусов

CentralAsia (CA) - Перестановки в Минобороны России и замена Сергея Шойгу на Андрея Белоусова свидетельствуют о том, что российский президент Владимир Путин предпринимает шаги в направлении мобилизации российской экономики и оборонно-промышленной базы для поддержки затяжной войны в Украине и, возможно, подготовки к будущей конфронтации с НАТО, пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Назначение Белоусова на пост министра обороны является важным событием в рамках попыток создать все экономические условия для затяжного конфликта, отмечают эксперты. У Белоусова нет военного опыта, однако это нельзя назвать аномальным — Шойгу также не имел опыта службы в армии.

Эксперты добавляют: почти десятилетнее пребывание Белоусова на посту министра экономики в российском федеральном правительстве и его недавнее участие в управлении различными отечественными инновационными проектами в области ОПК и беспилотников хорошо подготовили его к руководству аппаратом Министерства обороны России, находящегося в затруднительном положении.

В ISW отметили, что оборонное ведомство РФ под руководством Сергея Шойгу сражалось с обвинениями в коррупции на высоком уровне и бюрократической инертности, сталкиваясь с постоянной сокрушительной критикой со стороны российских военных обозревателей.

«Белоусов имеет прочную репутацию эффективного технократа, а инсайдерские источники утверждают, что он имеет и положительные отношения с Путиным», - говорится в отчете.

Путин, вероятно, намерен использовать опыт Белоусова для объединения военной и экономической политики, отмечает ISW.

Эксперты добавляют, что замена Шойгу Патрушева на посту секретаря Совбеза соответствует общей политике Путина по тихому вытеснению высокопоставленных чиновников по вопросам безопасности путем предоставления им периферийных ролей в российской сфере безопасности вместо того, чтобы просто уволить их.

ISW отмечает: ранее Путин так же отодвигал своих неудачливых генералов, назначая их на периферийные должности, связанные с безопасностью и обороной, вне прямого подчинения, иногда позволяя им «искупить свою вину и вернуться на службу к Путину».

Помимо увольнения Патрушева, Путин в основном переназначил руководителей основных российских служб безопасности, что свидетельствует о том, что он сохраняет основной состав лояльных силовиков.