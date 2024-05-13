Убийство Салтанат Нукеновой в Астане: В суде озвучили вопросы присяжным

CentralAsia (KZ) - В суде Астаны представили список вопросов, на которые предстоит ответить присяжным по делу об убийстве Салтанат Нукеновой, передает informburo.kz.

Окончательный список вопросов озвучила судья Айжан Кульбаева. Для вынесения приговора бывшему министру нацэкономики Казахстана Куандыку Бишимбаеву судья и присяжные должны будут ответить на следующие вопросы по двум статьям обвинения:

Доказано ли, что само деяние имело место? А именно с 16 декабря 2022 года до 9 ноября 2023 года, в марте, в апреле, в октябре 2023 года, а также летом 2023 года в Астане и в Алматы потерпевшей Нукеновой причинены физические страдания путём регулярного, неоднократного избиения в различной части тела и в голову, а также моральные страдания с унижением её чести и достоинства?

Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый Бишимбаев?

Виновен ли подсудимый в совершении этого деяния?

Доказано ли, что потерпевшая Нукенова с момента совместного проживания с подсудимым Бишимбаевым перестала самостоятельно зарабатывать денежные средства, находилась в материально зависимом положении от него?

Доказано ли, что имело место деяние, а именно, 9 ноября 2023 года примерно после обеда в ресторане Bau потерпевшая Нукенова скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы, сопровождавшейся острой субдуральной гематомой в правой лобно-височной теменно-затылочной области, левой теменно-затылочной области с последующим развитием дислокационного синдрома и вклинением миндалин-мозжечка в большое затылочное отверстие, что обусловило нарушение, а затем и прекращение функции центральной нервной системы, остановку сердечной деятельности и дыхания, что явилось непосредственной причиной наступления смерти?

Доказано ли, что при обстоятельствах, описанном в первом вопросе, потерпевшей Нукеновой сознательно преднамеренно причинена смерть путём нанесения целенаправленных многочисленных ударов в область головы?

Доказано ли, что подсудимый Бишимбаев лишил жизни потерпевшую Нукенову сознательно, причиняя ей безжалостные физические и нравственные мучения, сильные и продолжительные страдания, причиняя Нукеновой большое количество телесных повреждений, лишая её воды и сна, унижая и измываясь над ней?

Доказано ли, что при обстоятельствах, описанном в первом вопросе, потерпевшей Нукеновой сознательно нанесены многочисленные удары в область головы, которые причинили тяжкий вред её здоровью, повлекший по легкомысленности и небрежности смерть потерпевшей?

Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый Бишимбаев и виновен ли подсудимый Бишимбаев в совершении этого деяния?

Для принятия решения по второму подсудимому Бахытжану Байжанову судья и присяжные ответят на следующие вопросы:

Доказано ли, что само деяние имело место? А именно – 9 ноября 2023 года в ресторане Bau приняты меры для того, чтобы скрыть следы совершённого преступления (препятствовали сотруднику государственного органа пройти в ресторан, перекрыли вход в vip-кабинку, закрыли ресторан, распустили сотрудников ресторана, удалили видеозаписи с камер видеонаблюдения, отключили видеокамеру в ресторане, перевезли телефон Нукеновой в другое место и несколько раз приносили женскую одежду в ресторан)?

Доказано ли, что это деяние совершил подсудимый Байжанов?

Виновен ли подсудимый Байжанов в совершении этого деяния?

Судья объявила перерыв, присяжные удалились в совещательную комнату. Точное время оглашения приговора в суде сообщат позже.

Салтанат Нукенова была убита в ночь с 8 на 9 ноября 2023 года в ресторане BAU на втором этаже «Гастроцентра» в Астане. По подозрению в убийстве в тот же день задержали экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

Куандыка Бишимбаева обвиняют по двум статьям:

п. 5, ч. 2 ст. 99 УК РК («Убийство с особой жестокостью»);п. 1, ч. 2 ст. 110 УК РК («Истязание»).

Его родственника Бахытжана Байжанова — директора «Гастроцентра», изначально обвиняли по статьям 432 «Укрывательство» и 434 «Недонесение о преступлении» УК РК. Однако после прокуроры отказались от одной статьи обвинения, оставив лишь «Заранее необещанное укрывательство особо тяжкого преступления». Указанные статьи предусматривают наказание от штрафа до шести лет заключения.

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