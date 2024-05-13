С 1 июня запускается новый авиамаршрут между Казахстаном и Узбекистаном
CentralAsia (KZ) - Авиакомпания Uzbekistan Airways с 1 июня начнет выполнение регулярных рейсов по новому авиамаршруту Алматы – Нукус, сообщает комитет гражданской авиации министерства транспорта.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах Airbus A320.
В целом, по данным КГА, общее количество международных рейсов из Казахстана достигло 567 в неделю по 121 авиамаршруту в 28 стран.
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