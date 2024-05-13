Главы МИД Армении и Азербайджана провели переговоры по мирному соглашению в Алматы

CentralAsia (CA) - Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов завершили в Алматы двусторонние переговоры по определению путей достижения мирного соглашения, передает ТАСС.

Встреча в Доме дружбы продолжалась более четырех часов. Результаты переговоров пока не сообщаются. В МИД Азербайджана ранее сообщали, что стороны обсудят проект двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственные отношения.

МИД Казахстана предупредил СМИ, что «по итогам переговоров выход к прессе и вопросы участникам не предусмотрены». Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян, в свою очередь, сообщила корреспонденту ТАСС, что итоги переговоров возможно обнародуют позже.

В начале встречи министры иностранных дел двух страны поблагодарили казахстанскую сторону за ее организацию, передает Tengrinews.kz. «Весьма символично, что мы собрались сегодня в этом прекрасном городе, более того, в том здании, где в 1991 году была подписана Алма-атинская декларация, документ, который подписали 11 бывших советских республик, и 11 республик признали, что бывшие административные границы между ними как между социалистическими республиками признаются как межгосударственные границы независимых государств», — заявил глава МИДа Армении Арарат Мирзоян.

7 мая премьер-министр этой республики Никол Пашинян заявил, что Ереван готов подписать к ноябрю мирное соглашение с Баку. Для этого, по его словам, в документе должны быть «зафиксированы все согласованные принципы».

О том, что Казахстан готов предоставить площадку для переговоров между Арменией и Азербайджаном, президент республики Касым-Жомарт Токаев заявил 15 апреля во время визита в Ереван.

Власти республики не впервые выступают с подобными инициативами. Казахстан с 2017 года является площадкой для переговоров по сирийскому урегулированию. Первая встреча в Астане прошла по инициативе занимавшего тогда пост президента Нурсултана Назарбаева. Формат получил название «астанинский» по месту проведения переговоров. Российские СМИ ранее неоднократно отмечали, что Казахстан является самой удобной «нейтральной» площадкой для подобных встреч.