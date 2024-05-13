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Парламент Грузии в третьем чтении поддержал законопроект об «иноагентах», в Тбилиси протесты

CentralAsia (CA) -  Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал в третьем чтении законопроект об «иноагентах», сообщает NewsGeorgia.

Отмечается, что для этого депутатам понадобилось всего 1 минута и 7 секунд.

«Вопросов и замечаний у присутствующих не было, совсем. На этом заседание закончилось. Через эту минуту и 7 секунд перед парламентом с семи утра продолжаются столкновения полиции с демонстрантами», - говорится в сообщении.

14 мая проект будет вынесен на голосование на пленарную сессию.

Одновременно с заседанием под парламентом проходила акция протеста против принятия закона. Полиция оттеснила протестующих, которые перед этим ночевали под зданием, от служебных входов законодательного органа.

В центре Тбилиси начались столкновения протестующих с полицией. Для пресечения беспорядков силовики применили спецсредства.

Полиция задержала 20 участников акции.

Антиправительственные протесты против принятия закона об иноагентах проходят в Тбилиси уже несколько недель. 17 апреля парламент Грузии принял инициативу в первом чтении, 1 мая – во втором. Протестующие опасаются, что принятие инициативы даст властям намного больше контроля над медиапространством, а также подорвет усилия государства по вхождению Грузии в Евросоюз. Кроме того, оппозиция сравнивает документ с аналогичным российским законом об иноагентах.

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