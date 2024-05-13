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Резкое похолодание придет в Казахстан

CentralAsia (KZ) -  14-16 мая погоду Казахстана будет определять Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, которые вызову на большей части страны обильные дожди с грозами, возможен град и усиление шквалистого ветра.

По данным синоптиков, 14-15 мая на севере и в центре, 15-16 мая на востоке, 16 мая на юге и юго-востоке страны прогнозируются сильные дожди. С 16 мая осадки прекратятся на западе, северо-западе и севере республики, температура воздуха значительно понизится.

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