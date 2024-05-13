В середине недели в Узбекистане потеплеет до 33−36 градусов, к концу недели жара спадёт

CentralAsia (UZ) - В первой половине недели по большей части территории Узбекистана ожидается сухая и тёплая погода, сообщил Узгидромет.

Температура воздуха каждый день будет повышаться и к середине недели достигнет значений 33−36 градусов Цельсия, а по югу и пустынной зоне местами будет до 38 градусов.

Лишь на северо-западные районы страны со вторника будет оказывать влияние влажный воздух, пришедший с районов Каспийского моря.

14−15 мая по Каракалпакстану, Хорезмской области и северу Навоийской области местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

Во второй половине недели влажная воздушная масса распространится на восток, и в отдельных районах Узбекистана пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха понизится до 25−30 градусов.

Местами по Узбекистану возможно усиление ветра до 15−20 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком.

В Ташкенте 13−15 мая будет без осадков. Температура 13 мая составит 29−31 градус, 14−15 мая — 33−36 градусов.

16−17 мая ожидается понижение температуры до 25−30 градусов, временами возможен кратковременный дождь, гроза.