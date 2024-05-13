В Армении на акциях за отставку премьера Пашиняна задержали 134 человека

CentralAsia (CA) - В Ереване участники протестов, которые требуют, чтобы премьер-министр страны Никол Пашинян ушел в отставку, баррикадируют улицы, передает News.am.

Акция протеста началась в 8:00 по местному времени.

Полиция с утра задержала 134 человека, сообщили «Интерфаксу» в МВД Армении. Им инкриминируют статью 182 Кодекса об административных правонарушениях (Невыполнение законного требования полицейского).

Протесты в Армении начались в апреле на фоне запуска процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном. Согласно договоренностям двух стран, Баку должны отойти четыре села. На прошлой неделе для начала процедуры импичмента Пашиняна не хватило голосов 20 депутатов в парламенте.