экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Армении на акциях за отставку премьера Пашиняна задержали 134 человека

CentralAsia (CA) -  В Ереване участники протестов, которые требуют, чтобы премьер-министр страны Никол Пашинян ушел в отставку, баррикадируют улицы, передает News.am.

Акция протеста началась в 8:00 по местному времени.

Полиция с утра задержала 134 человека, сообщили «Интерфаксу» в МВД Армении. Им инкриминируют статью 182 Кодекса об административных правонарушениях (Невыполнение законного требования полицейского).

Протесты в Армении начались в апреле на фоне запуска процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном. Согласно договоренностям двух стран, Баку должны отойти четыре села. На прошлой неделе для начала процедуры импичмента Пашиняна не хватило голосов 20 депутатов в парламенте.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com