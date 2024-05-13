В Армении на акциях за отставку премьера Пашиняна задержали 134 человека
- Азия и мир, политика
- 14:52, 13 мая 2024
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- Обновлено: 14:55, 13 мая 2024
CentralAsia (CA) - В Ереване участники протестов, которые требуют, чтобы премьер-министр страны Никол Пашинян ушел в отставку, баррикадируют улицы, передает News.am.
Акция протеста началась в 8:00 по местному времени.
Полиция с утра задержала 134 человека, сообщили «Интерфаксу» в МВД Армении. Им инкриминируют статью 182 Кодекса об административных правонарушениях (Невыполнение законного требования полицейского).
Протесты в Армении начались в апреле на фоне запуска процесса делимитации и демаркации границы с Азербайджаном. Согласно договоренностям двух стран, Баку должны отойти четыре села. На прошлой неделе для начала процедуры импичмента Пашиняна не хватило голосов 20 депутатов в парламенте.
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