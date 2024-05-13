Узбекистан даст Казахстану более 900 млн кубометров воды в поливной сезон

CentralAsia (KZ) - Казахстан получит от Узбекистана в поливной сезон по каналу «Достык» 922 млн кубометров воды.

Как сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК, об этом договорился глава ведомства Нуржан Нуржигитов в ходе заседания Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии, в которую входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

При этом, по данным министерства, в Шардаринском водохранилище Туркестанской области собрано 4,8 млрд кубометров воды, в Токтогульском водохранилище Кыргызстана, вода из которого используется для полива полей на юге Казахстана, собрано 8 млрд кубометров.

«Наша первостепенная задача сейчас – собрать паводковую воду. Мы направляем ее в Каспий, Балхаш, Камыш-Самарские озера, из Улытауской области в озера Кызылординской области и др. Но вместе с тем важно обеспечить водой южные регионы. И в этом вопросе водная дипломатия очень важна», – подчеркнул Нуржигитов.

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