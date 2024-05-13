В Кыргызстане произошло землетрясение. Толчки ощущались также в Узбекистане

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) - В Кыргызстане 13 мая произошло землетрясение. Небольшие толчки ощущались в Наманганской области Узбекистана.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУз, землетрясение произошло в 11:44 по ташкентскому времени. Толчки магнитудой 3,9 на глубине в 10 километров зафиксировали на территории Аксыйского района Джалал-Абадской области Кыргызстана.

Расстояние от эпицентра до Ташкента 208 километров в северо-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории Узбекистана:

Янгикурганский район: 2 балла, 37 км.

Касансайский район: 2 балла, 48 км.