В Кыргызстане произошло землетрясение. Толчки ощущались также в Узбекистане
- Узбекистан, общество
- 16:04, 13 мая 2024
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CentralAsia (UZ) - В Кыргызстане 13 мая произошло землетрясение. Небольшие толчки ощущались в Наманганской области Узбекистана.
По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУз, землетрясение произошло в 11:44 по ташкентскому времени. Толчки магнитудой 3,9 на глубине в 10 километров зафиксировали на территории Аксыйского района Джалал-Абадской области Кыргызстана.
Расстояние от эпицентра до Ташкента 208 километров в северо-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана:
- Янгикурганский район: 2 балла, 37 км.
- Касансайский район: 2 балла, 48 км.
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