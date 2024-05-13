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Таджикистан и РФ обсудят вопросы миграции на совете ведомств СНГ в Душанбе

CentralAsia (TJ) -  Миграционные ведомства России и Таджикистана проведут двустороннюю встречу на заседании совета руководителей миграционных органов СНГ, передает агентство «Ховар». Заседание пройдет 28 мая в Душанбе.

На встречу также приедут представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана. Заседание миграционных ведомств СНГ проходит ежегодно.

29 апреля Таджикистан заявил России протест из-за нарушения прав таджикских граждан. 9 мая президенты России и Таджикистана встретились в Москве. Эмомали Рахмон в разговоре с Владимиром Путиным назвал тему мигрантов очень щепетильной. Он также говорил, что теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» нанес большой урон имиджу Таджикистана.

В конце апреля СМИ писали, что на казахстанско-российской границе в Оренбургской области застряли примерно 180 автомобилей с таджикскими номерами. Сообщалось также, что в аэропортах Москвы задерживались тысячи таджикских граждан. МИД Таджикистана рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Россию.

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