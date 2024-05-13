Гурбангулы Бердымухамедов покатал детей на лошади в Аркадаге

CentralAsia (TM) - 12 мая председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов приехал в Аркадаг и покатал на лошади детей в Международной академии коневодства имени Аба Аннаева (Аба Аннаев — двоюродный дед Г.Бердымухамедова).

Как пишет госинформагентство ТДХ, мастер-коневод герой-Аркадаг рассказал детям, которые обучаются в Академии, об особенностях конного спорта, его истории и нынешнем развитии, а также поинтересовался увлечениями ребят.

ТДХ титулует Бердымухамедова-старшего в зависимости от места, которое он посещает. Например, если это медицинское учреждение, то он «известный ученый по теоретической и практической медицине, а также по профессии врач», если речь идет о коневодстве, он — «Мастер жокей-наставник».

«Дети с большим вниманием слушали рассказы об особенностях национального коневодства», — отмечает ТДХ.