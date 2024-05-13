В регионах Туркменистана выпало несколько месячных норм осадков. Ашхабад спасли новые селеотводные сооружения

CentralAsia (TM) - Сильные дожди прошли с 8 по 10 мая в Ахалском, Марыйском и Лебапском велаятах Туркменистана. В некоторых районах выпало несколько месячных норм осадков. Например, в Байрамали за эти дни выпало шесть месячных майских норм осадков или почти 40% от годовой нормы, пишет «Метеожурнал».

Более двух месячных норм осадков выпало в Ашхабаде, это 23% от годовой нормы. В прежние годы после сильных дождей город регулярно затапливало. В 2022 году в эксплуатацию были введены построенные в южной части Ашхабада селеотводные сооружения, которые должны защищать столицу от селей.

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Издание опубликовало фото (заглавное фото) одного из вырытых водосборников, в котором собрался значительный объем воды, которой за несколько дней до этого не было. То есть, по крайней мере, на данном участке сооружение свою функцию выполнило.

Между тем сильные дожди прошли не только в Туркменистане. В возможных селях и паводках в горных районах предупредили метеослужбы Таджикистана и Узбекистана.

12 мая иранское информагентсво Mehr сообщило о 315 погибших и более 1600 получивших ранения в результате вызванных сильными дождями наводнений в Афганистане. Были повреждены тысячи жилых домов и объекты инфраструктуры, включая больницы.