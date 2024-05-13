Ученые зафиксировали на Солнце две мощные вспышки, которые вызвало гигантское пятно

CentralAsia (CA) - На выходных исследователи зафиксировали две мощные вспышки на Солнце, вызванные гигантским пятном AR3664 .

После колоссальной вспышки класса X5.8 ученые также зафиксировали вспышку типа X1.5 (самую мощную из всех), сообщает Space.

По данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC), динамическая вспышка произошла поздно вечером 10 мая из области Солнца под названием AR3664, что в 15 раз больше Земли.

Вспышка достигла пика в 21:23 по летнему восточному времени и была зарегистрирована как мощная вспышка класса X5.8.

В результате этого явления на некоторых участках освещенной Солнцем стороны Земли временно или полностью исчезли высокочастотные радиосигналы.

Следующую вспышку X1.5 зафиксировали в 7:44 утра по восточному времени, сообщили представители NASA.

По прогнозам SWPC, пятно AR3664 будет оставаться активным в ближайшее время. Ученые ожидают больше мощных вспышек, в частности классов M и X.

Вспышки X-класса являются самыми сильными типами солнечных извержений, которые могут занять от нескольких минут до нескольких часов.

«Вспышки и солнечные извержения могут оказывать влияние на радиосвязь, электросети, навигационные сигналы и создавать риски для космических аппаратов и астронавтов», – говорят в NASA.