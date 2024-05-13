Суд приговорил Бишимбаева к 24 годам лишения свободы за убийство Салтанат Нукеновой

CentralAsia (KZ) - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал виновным бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева в убийстве с особой жестокостью своей гражданской жены Салтанат Нукеновой и приговорил к 24 годам лишения свободы.

Приговор озвучила судья Айжан Кульбаева. Процесс проходил с участием присяжных.

«По совокупности преступлений путём частичного сложения наказания окончательно назначить Бишимбаева 24 года лишения свободы. Признать в действиях Бишимбаева опасный рецидив преступления. Отбывание лишения свободы Бишимбаеву назначить в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Время содержания под стражей Бишимбаева с 9 ноября 2023 года до вступления приговора в законную силу засчитать срок наказания в виде лишения свободы из расчёта 1 день за 1 день», – сказала судья Айжан Кульбаева.

Куандыка Бишимбаева признали виновным в совершении преступления:

- по статье 99, часть 2, пункт 5, УК РК «Убийство, совершённое с особой жестокостью» приговорен к 20 годам,

- по статье 110, часть 2, УК РК «Истязание» приговорен к 7 годам.

Салтанат Нукенова была убита в ночь на 9 ноября 2023 года в ресторане BAU на втором этаже «Гастроцентра» в Астане. По подозрению в убийстве в тот же день задержали Куандыка Бишимбаева.

Суд над Куандыком Бишимбаевым и его родственником Бахытжаном Байжановым начался 27 марта с участием 12 присяжных заседателей и в онлайн-трансляции.

По версии следствия, Бишимбаев на протяжении нескольких часов избивал и душил жену в VIP-кабинке принадлежащего ему ресторана BAU.

24 апреля Куандык Бишимбаев частично признал свою вину в убийстве Салтанат Нукеновой, но отрицал истязания и особую жестокость.

Нукенова умерла в результате черепно-мозговой травмы. Экспертиза обнаружила у нее гематому головного мозга в 230 мл крови. Экспертиза заключила, что смерть Нукеновой наступила за 6-8 часов до приезда скорой помощи.

Его родственника Бахытжана Байжанова, директора «Гастроцентра», изначально обвиняли по статьям 432 «Укрывательство» и 434 «Недонесение о преступлении» УК РК. Однако после прокуроры отказались от одной статьи обвинения, оставив лишь «Заранее необещанное укрывательство особо тяжкого преступления».

Бахытжан Байжанов

Его приговорили к 4 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности.

Бишимбаев занимал пост министра национальной экономики Казахстана с мая по декабрь 2016 года, учился в Вашингтоне по программе «Болашак». В январе 2017 года его задержали по подозрению в неоднократном получении взяток в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору. В марте 2018 года его приговорили к 10 годам лишения свободы, но в сентябре 2019 года суд удовлетворил его ходатайство об условно-досрочном освобождении. Бишимбаев вышел на свободу.

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