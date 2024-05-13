Путин обсудил с Совбезом отношения со странами постсоветского пространства

// Пресс-служба Кремля

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин 13 мая в режиме видеоконференции провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности.

Пресс-служба Кремля опубликовала стенограмму совещания:

В.Путин: Сейчас мы поговорим на тему, которая всегда является для нас приоритетной во внешней сфере, – это выстраивание отношений с нашими ближайшими соседями, с независимыми государствами, образовавшимися на постсоветском пространстве. Мы с министром финансов [Антоном Силуановым] говорили о том, что в новом политическом цикле России мы должны уделить этому ещё больше внимания и поговорить о том, как мы будем выстраивать эту работу со всех точек зрения, включая и организационную.

К этому мы ещё вернёмся, а сейчас по сути давайте начнём этот разговор, эту дискуссию по одному из аспектов этой многовекторной работы.

Слово – Министру иностранных дел. Пожалуйста, Сергей Викторович [Лавров], прошу вас».