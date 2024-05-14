Начались совместные армейские учения Китая и Монголии «Талын Түнш-2024». ФОТО и ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - В связи с этим посольство Китая в Монголии разместило на своей странице X следующую информацию:
«祝贺中蒙“草原伙伴-2024”陆军联合训练开训。
今年是中蒙建交75周年，也是中蒙建立全面战略伙伴关系10周年。在此背景下，两国陆军首次组织营级规模联合训练，将进一步深化中蒙两军战略互信与务实合作，为地区和平稳定注入正能量。
期待两军相互切磋、共同进步»。
(Поздравляем с началом совместных армейских учений Китая и Монголии «Талын түнш-2024».
В этом году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между Китаем и Монголией и 10 лет со дня установления всестороннего стратегического партнерства между Китаем и Монголией. На этом фоне армии двух стран впервые организовали совместные учения на уровне батальонов, которые еще больше углубят стратегическое взаимное доверие и прагматическое сотрудничество между вооруженными силами Китая и Монголии, а также придадут положительную энергию региональному миру и стабильности.
Мы с нетерпением ожидаем, что две армии будут учиться друг у друга и вместе добиваться прогресса).
источник: middleasiannews.com