Senko Group Holdings производит продукцию из монгольской облепихи и теперь интересуется монгольским кашемиром

CentralAsia (MNG) - Японская бизнес-делегация во главе с президентом компании Senko Group Holdings г-ном Ясухиса Фукуда находится с визитом в Монголии для встречи с владельцами монгольского бизнеса, выхода на монгольский рынок и расширения делового сотрудничества.

Президент Senko Group Holdings Ясухиса Фукуда рассказал о своем визите в Монголию 8 лет назад и о том, как он нашел монгольскую облепиху особенно интересной и начал производить продукты для здоровья из этой ягоды. Кроме того, он выразил заинтересованность во внедрении монгольского кашемира на японский рынок.

Японская бизнес-делегация представила монгольским владельцам бизнеса и производителям компанию «Senko Group Holdings», которая имеет 107-летний опыт работы, 65 тысяч сотрудников и занимается логистикой, торговлей, социальной помощью, продвижением бизнеса и производством.

Кроме того, Ясухиса Фукуда является председателем японо-монгольского комитета по культурному и экономическому обмену Японского совета международной дружбы.

Международный совет дружбы по обмену — это некоммерческая организация, созданная в 1983 году с целью способствовать миру и процветанию во всем мире путем улучшения отношений Японии с зарубежными странами, особенно со странами Азии, и укрепления связей между людьми и частным сектором. Комитет Совета дружбы Японии и Монголии по культурному и экономическому обмену был создан в 2009 году для расширения сотрудничества двух стран в сфере экономики и образования путем проведения совместных исследований, проведения мероприятий и конференций.

Senko Group Holdings Co Ltd — японская компания, занимающаяся в основном логистическим, торговым и другим бизнесом. Компания работает в трех бизнес-сегментах. Сегмент логистики в основном занимается автомобильными перевозками, железнодорожными перевозками, морскими перевозками, международными перевозками и складским бизнесом, а также упаковкой и перемещением сырья и продуктов на территории грузоотправителя, эксплуатацией распределительных центров. Сегмент «Трейдинг» в основном занимается бизнесом по продаже нефти, торгово-сбытовым бизнесом и торговым бизнесом. Сегмент «Прочие» в основном занимается бизнесом жизнеобеспечения, бизнесом общественного питания и контрактным бизнесом по обработке информации. Компания также управляет бизнесом по отправке рабочих, агентством оплачиваемого трудоустройства и бизнесом по обучению.

источник: middleasiannews.com

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