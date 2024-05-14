ЦБ Монголии снизил ключевую ставку до 11 процентов
CentralAsia (MNG) - Центробанк на внеочередном заседании объявил о снижении ключевой ставки с 13 мая 2024 год — с 12 до 11% годовых.
Центральный банк объявил, что комитет по денежно-кредитной политике собрался в марте и снизил ставку денежно-кредитной политики на один процентный пункт до 12 процентов. Через два месяца ключевая ставка была снижена на одну единицу.
Ключевая (базовая) процентная ставка — это минимальный процент, под который МонголБанка (ЦБ) выдает кредиты коммерческим банкам. Получив такой кредит, коммерческие банки сами выдают кредиты компаниям и розничным потребителям уже под собственный процент, который выше процента ЦБ.
Ключевая ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики.
источник: middleasiannews.com
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения