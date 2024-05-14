«Национальный книжный фестиваль» пройдет 17-19 мая

CentralAsia (MNG) - «Национальный книжный фестиваль» пройдет в Улан-Баторе в эти выходные.

35-й Национальный книжный фестиваль, проводимый раз в два года, пройдет на главной площади столицы. Как обещают организаторы, 35-й Национальный книжный фестиваль будет примечательным.

На нем будет представлен список из 50 лучших книг о животных для молодежи, составленный НПО «Номын соёлт ертөнц» и «Азтай савар». Это связано с тем, что с 1 января 2024 года вступил в силу закон о домашних животных.

Книжный фестиваль даст читателям возможность лично познакомиться с писателями, издательствами и приобрести книги с автографами авторов по сниженной цене. Таким образом, предстоящее мероприятие станет долгожданным праздником для книголюбов.

Кроме того, во время фестиваля будет организован ряд мероприятий, в ходе которых можно будет получить юридическую консультацию по вопросам интеллектуальной собственности, авторского права на книгу от международного литературного агентства, консультации редакторов, услуги по продвижению книг и маркетингу, а также советы по написанию книг. Кроме того, желающие смогут вступить в книжный клуб.

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