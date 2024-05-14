Президент Хурэлсух принял посла Вьетнама Зоана Хань Дама

CentralAsia (MNG) - Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Социалистической Республики Вьетнам в Монголии Зоана Хань Тама по завершении срока его пребывания в Монголии.

Президент Хурэлсух отметил, что в 2024 году исполняется 70 лет дипломатическим отношениям между Монголией и Вьетнамом. Президент подчеркнул, что отношения между двумя странами расширяются во всех сферах на основе «принципов дружбы и сотрудничества». Глава государства Монголия высоко оценил активную роль посла Зоан Хань Тама в развитии торговли и туризма между двумя странами, а также выдающийся вклад в инициативу по освобождению от виз для граждан Монголии и Вьетнама.

Посол Зоан Хань Там выразил благодарность за постоянную поддержку и сотрудничество со стороны правительства Монголии во всех аспектах. Г-н Зоан Хань Там выразил готовность работать над укреплением монголо-вьетнамских отношений и сотрудничества в будущем, уделяя особое внимание укреплению связей между людьми.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа наградил посла Зоана Хань Тама «Медалью Дружбы» в знак признания его вклада и преданности делу развития дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами.

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