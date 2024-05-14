В монгольских аймаках Сэлэнгэ и Дорнод выгорело 67 га земли

- Монголия, происшествия
- 4:40, 14 мая 2024
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CentralAsia (MNG) - Лесостепные пожары, возникшие в монгольских аймаках Сэлэнгэ и Дорнод, полностью потушены. Об этом в понедельник сообщило Главное управление по чрезвычайным ситуациям страны.
Сообщается, что пожар вспыхнул в минувшее воскресенье около полудня в сомоне Цагааннуур аймака Сэлэнгэ и в сомоне Матад аймака Дорнод.
По предварительной оценке, в результате возгорания в вышеназванных аймаках выгорело 67 га земли. В тушении были задействованы местные жители, сотрудники Главного управления по чрезвычайным ситуациям Монголии и несколько единиц пожарной техники.
Специалисты утверждают, что главными причинами лесостепных пожаров являются неосторожное обращение с огнем и выжигание травы.
Ввиду этого Главное управление по чрезвычайным ситуациям Монголии призвало жителей Улан-Батора и 21 монгольского аймака не разводить костры и не бросать окурки на землю в нынешних засушливых условиях.