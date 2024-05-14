Объем импорта увеличился на 28,8 процента

CentralAsia (MNG) - По данным монгольской таможни, по состоянию на апрель импорт достиг 3,4 млрд тугриков. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем импорта увеличился на 28,8 процента.

Нефтепродукты составляют 21,5 процента от общего объема импорта, а импорт легковых автомобилей - 9,5 процента. По состоянию на апрель объем импорта дизельного топлива достиг 537 тысяч тонн, что на 35,2 процента больше, чем в предыдущем году. При этом ввезено 45,7 тыс. автомобилей, что в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импортировано 10 063 грузовика, что на 53 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

По состоянию на апрель объем экспорта снизился на 146 миллионов долларов США по сравнению с прошлым годом, в то время как импорт быстро растет. Из снижения экспорта на 146 миллионов долларов США 73 миллиона долларов США связаны только с экспортом угля. На рост импорта Монголии в основном влияет импорт бензина и легковых автомобилей.

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