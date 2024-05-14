В Казахстане создадут систему раннего предупреждения паводков

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - Новый Водный кодекс и ряд других стратегических госпрограмм в Казахстане будут пересмотрены с целью усиления мер прогнозирования и предупреждения паводков, сообщается на сайте премьер-министра по итогам совещания под председательством вице-премьера Каната Бозумбаева.

В частности, в стране создадут систему раннего предупреждения паводков Skymax для оперативного оповещения и выдвижения спасательных служб в зону ЧС, а также цифровую карту-схему прохождения паводковых вод. Кроме того, разрабатывается платформа hydro.gov.kz с данными по водным объектам и кадастром для контроля выделения земельных участков в водоохранных зонах. В этой связи акиматы проведут ревизию строений, снесут их или перенесут. При этом Бозумбаев поручил не допускать предоставления земельных участков в пределах 500 метров от береговой линии водного объекта, где не установлены водоохранные зоны и полосы.

Также власти намерены увеличить количество гидропостов: к действующим 377 добавятся еще 139 новых на паводкоопасных территориях и трансграничных реках.

Вместе с тем гидрологическую службу при РГП «Казгидромет» предлагается передать во вновь созданную Национальную гидрогеологическую службу «Казгидрогеология». Этот вопрос пока обсуждается.

В правительстве также сообщили, что команда ученых из Нидерландов, которая работает в Казахстане с первых дней паводков, представит в ближайшее время совместный план по управлению рисками наводнений.

По данным на 13 мая, с начала паводка по республике спасли и эвакуировали свыше 119 тысяч человек. Вернулись в свои дома 55 626 человек. 5 291 человек остаются в пунктах временного размещения.

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