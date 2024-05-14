Казахстанский дипломат в ОАЭ избивал жену: Сакен Мамаш отстранён от должности

Сакен Мамаш

CentralAsia (KZ) - Казахстанского дипломата Сакена Мамаша отстранили от должности после скандала о домашнем насилии. Об этом журналистам сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге в ведомстве.

«МИД с момента происшествия взяло на особый контроль данное дело. Шестого мая он вылетел в Казахстан, а девятого мая после пересечения границы, согласно действующему законодательству, освобождён от занимаемой должности. Правоохранительные органы уже возбудили дело в отношении него. Детали этого дела нам не известны, и мы не имеем право туда вмешиваться. Я сам лично встречался с Кариной, переговорил. Мы оказываем ей максимальную поддержку», – рассказал Смадияров.

Сакен Мамаш был советником посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах. Ранее в этом месяце супруга дипломата Карина Мамаш рассказала, что он на протяжении десяти лет применял к ней физическое насилие. Со слов женщины, 5 мая супруг избил её, а также её сестру, которая приехала к ним в гости. Обращение женщины опубликовал общественный фонд «НеМолчи», после чего МИД Казахстана объявил, что отзывает дипломата на родину.

9 мая женщина вернулась в Астану. Для безопасности Карина с детьми поселились в кризисном центре. Полиция возбудила уголовное дело.

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