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В Индии во время пыльной бури упал рекламный щит, погибло 14 человек, 70 пострадали. Видео

CentralAsia (CA) -  Из-за сильной песчаной бури, сопровождающейся проливными дождями, на бензоколонку на одной из улиц индийского Мумбая рухнул рекламный щит. Местные СМИ сообщают о 14 погибших. В результате инцидента пострадали 70 человек, под упавшим щитом могут находится еще люди.

На месте происшествия проводится спасательная операция.

Муниципальный комиссар Бхушан Гаграни сообщил, что щит был установлен без разрешения.

«Щит, разбившийся в Гаткопаре, был незаконным и не имел лицензии», — сказал он. По его словам, в Мумбаи будет проведен структурный аудит всех рекламных щитов.

13 мая дожди и порывистый ветер обрушились на Мумбаи и соседние мегаполисы, нарушив работу метро и пригородных поездов. Сильный ветер вырвал с корнем несколько деревьев, что привело к заторам на дорогах. Погода повлияла и на работу международного аэропорта Мумбаи, где были приостановлены вылеты и посадки самолетов. Во многих регионах объявлены «желтый» и «оранжевый» уровень опасности.

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