В Казахстане будут проверять психоэмоциональное состояние дипломатов после обвинений в домашнем насилии экс-советника посла

CentralAsia (KZ) - После обвинений в домашнем насилии экс-советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша, для сотрудников МИД ввели дополнительное тестирование на психоэмоциональное состояние, сообщил официальный представитель ведомства Айбек Смадияров, передает Кursiv.

«Ежегодно при выезде за рубеж сотрудники, которые работают в посольствах, проходят психологическую и неврологическую комиссии. Недавно с Агентством по делам госслужбы мы запустили новую программу, которую должны пройти все наши сотрудники. Тестирование проверяет психоэмоциональное состояние. Это необходимо, потому что для работы за рубежом нужно проводить тщательное обследование», – рассказал представитель ведомства на брифинге.

Ранее МИД РК отстранил от должности советника посла в ОАЭ Сакена Мамаша из-за скандала о домашнем насилии.

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