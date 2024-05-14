Задержан начальник управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов, - ТАСС

Юрий Кузнецов

CentralAsia (CA) - Начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерала-лейтенанта Юрия Кузнецова задержали по подозрению в уголовном преступлении, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Что именно вменяется военному, неизвестно. Собеседник агентства рассказал лишь, что расследованием уголовного дела занимается Главное военно-следственное управление СК и следствие уже обратилось в суд для избрания меры пресечения генералу. Дома и на рабочем месте у Кузнецова прошли обыски.

13 мая в 235-й гарнизонный военный суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Васильевича Кузнецова (совпадает с именем, фамилией и отчеством начальника управления). Судебное заседание состоялось в тот же день, о решении в карточке не сообщается.

Ранее о задержании Юрия Кузнецова сообщали телеграм-каналы. В частности, канал «Рыбарь» писал, что внимание следствия привлекла предыдущая работа генерала «на посту главы службы защиты гостайны».

Юрий Кузнецов занимает должность начальника Главного управления кадров Минобороны РФ с мая 2023 года. До этого он с мая 2010 года был начальником 8-го управления Генштаба Вооруженных сил РФ. Это управление занимается вопросами службы защиты государственной тайны в рамках Минобороны.