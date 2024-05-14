Паводки в Казахстане: 13 тыс. домов остаются под водой

Фото: Massaget.kz/Нуржан Рысбеков

CentralAsia (KZ) - Из-за паводков в Казахстане под водой находятся свыше 12,9 тыс. домов и более 25,9 тыс. дачных участков. Как заявил в ходе заседания правительства заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев, сейчас идет оценка и на следующей неделе будут известны суммы компенсаций.

«По стране 12 908 домов находятся под водой, также подтоплен 25 921 дачный участок, на них – 18 225 дачных домов. Идет работа по оценке пострадавших домов и дач. На следующей неделе будут известны суммы компенсаций», - сообщил Бозумбаев.

По его словам, единовременную помощь в размере 100 МРП на сегодня получили 20 600 семей на сумму 7,5 млрд тенге ($17 млн). Кроме того, 680 семей получили компенсацию за понесенный материальный ущерб на сумму 362,5 млн тенге ($823 тыс.), 568 семей получили 710 млн тенге ($1,6 млн) на ремонт и восстановление жилья.

В целом, сообщил вице-премьер, в восьми регионах страны до сих пор сохраняется режим ЧС местного масштаба. В Актюбинской области два населенных пункта остаются без транспортного сообщения, они обеспечены продовольствием и медикаментами. Из зон подтопления были эвакуированы более 119 тыс. человек, в эвакопунктах остаются около 5 тыс. человек, более 58 тыс. человек находятся у родственников.

В свою очередь премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на сохранении угрозы подтопления населенных пунктов в Атырауской области и поручил обеспечить готовность эвакуационных пунктов «в любое время суток».

«Силам и средствам надо быть в готовности. Министерству по водным ресурсам и акимату Атырауской области обеспечить постоянный мониторинг за уровнем воды в реке Урал», - поручил он.

Также он подчеркнул, что «нужно четко контролировать наличие продуктов и медикаментов» в селах Актюбинской области, которые до сих пор находятся без транспортного сообщения.

«Имеются населенные пункты без электричества. Надо ускорять ремонтные работы. Кроме того, с учетом стабилизации паводковой ситуации в регионах акиматам следует активизировать оценочные и проектировочные работы», - заявил премьер-министр.

Он добавил, что все мероприятия по возмещению ущерба, в том числе по восстановлению домов и инфраструктуры, должны быть реализованы в установленные сроки.

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