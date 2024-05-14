Кремль раскрыл, куда Путин поедет с первым визитом после инаугурации

Владимир Путин, Си Цзиньпинь

CentralAsia (CA) - Первый зарубежный визит после вступления в пятый раз на пост президента России Владимир Путин совершит в Китай. Как сообщает пресс-служба Кремля, государственный визит в КНР запланирован на 16-17 мая.

«Лидеры России и Китая подробно обсудят весь комплекс вопросов всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, определят ключевые направления дальнейшего развития российско-китайского практического сотрудничества, а также обстоятельно обменяются мнениями по наиболее актуальным международным и региональным проблемам», — говорится в сообщении.

Планируется, что лидеры двух стран примут участие в торжественном вечере по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая. Также Путин посетит Харбин — где пройдет церемония открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО и IV Российско-китайского форума по межрегиональному сотрудничеству. Ожидается, что российский президент также встретится со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

По итогам визита, заявили в Кремле, предполагается подписание совместного заявления глав двух государств.

В начале первых трех президентских сроков Путин ездил в соседние страны — в 2000 году в Беларусь, в 2004 году в Украину и в 2012 году вновь в Беларусь. Первым государственным визитом четвертого срока Путина была поездка в Австрию в июне 2018 года.