Главный кадровик Минобороны России Кузнецов арестован за взятку, - Следственный комитет РФ

Юрий Кузнецов

CentralAsia (CA) - Следственный комитет России (СКР) сообщил, что в отношении начальника управления кадров Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова возбуждено уголовное дело. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По ходатайству следствия суд арестовал Юрия Кузнецова.

Как отмечает СКР, он подозревается в преступлениях, совершенных в бытность начальником 8-го управления Генерального штаба (в его подчинении находится Служба защиты гостайны). По данным следствия, Юрий Кузнецов в 2021–2023 годах получил взятку от представителей коммерческих структур за «совершение определенных действий в их пользу». По информации «Ъ», деньги он получал за назначения на должности.

По месту проживания и регистрации Юрия Кузнецова проведены обыски. «Изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 100 млн рублей, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши»,— сообщает СКР.

О задержании генерала накануне сообщили ТАСС и ряд Telegram-каналов. После этого в 235-й гарнизонный военный суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении его полного тезки — Юрия Васильевича Кузнецова.

Ранее был арестован Тимур Иванов, на тот момент — заместитель министра обороны Сергея Шойгу. Иванова также обвинили в получении взятки в особо крупном размере.