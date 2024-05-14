Гибель 68 детей от сиропа «Док-1 Макс» в Узбекистане: Мать осужденного предложила $6 млн в обмен на освобождение сына

Сардор Кариев

CentralAsia (UZ) - Мунира Кариева — мать осужденного по делу «Док-1 Макс» бывшего главы Фармагентства Узбекистана Сардора Кариева, являющаяся владелицей компании Jurabek Laboratories, — предложила выплатить компенсацию семьям пострадавших от индийского препарата в обмен на освобождение сына. Об этом сообщает издание Daryo.uz.

Бизнесвумен обратилась с такой инициативой к председателю Ташкентского городского суда и представителям апелляционной комиссии.

Кариева заявила, что готова выделить для родственников 68 погибших детей и 16 пострадавших, ставших инвалидами, 75,6 млрд сумов (около $6 млн).

При этом глава Jurabek Laboratories сделала оговорку, что ее компания может предоставить всю сумму морального ущерба не сразу, а в течение трех лет. Кариева пояснила, что у фармпредприятия, которым она управляет, нет соответствующих экономических возможностей. В фирме работают более двух тысяч человек, которых надо обеспечивать зарплатой, кроме того, идет затратный процесс локализации производства многих лекарств, ранее доставлявшихся в Узбекистан из-за рубежа по высоким ценам.

«Я как учредитель, имеющий право на получение доходов от деятельности ООО Jurabek Laboratories, могу сформировать эти средства только за счет дивидендов. <…> Поэтому я намерена произвести полную компенсацию морального ущерба, предусмотренную решением суда, в рассрочку в течение трех лет», — заключила Кариева.

Она выразила надежду, что данное решение поможет облегчить участь ее сына, получившего по делу «Док-1 Макс» 18 лет колонии. Кариева попросила судебные инстанции применить к экс-главе Фармагентства статью 57 («Назначение более мягкого наказания») Уголовного кодекса республики, на основании чего отменить суровый приговор и отпустить арестанта на свободу.

С осени 2022 года и по январь 2023-го в Узбекистане стали регистрировать детские смерти, причиной которых был указан прием препарата «Док-1 Макс» производства индийской фармкомпании Marion Biotech. По сообщению Минздрава Узбекистана, в распространявшейся в стране партии лекарства был обнаружен этиленгликоль.

В Службе госбезопасности заявили, что при проведении лабораторных исследований препарата «Док-1 Макс» были грубо нарушены требования нормативно-правовой документации, в результате чего некачественный сироп был допущен к реализации. На судебном заседании в октябре 2023 года сообщалось, что производитель сиропа и его узбекские дистрибьюторы платили врачам и аптекарям огромные суммы за то, чтобы те продвигали лекарственное средство на местном рынке.

На слушании 5 января объявили, что число детей, скончавшихся после приема индийского сиропа, возросло до 68, еще 16 пострадавших стали инвалидами. В качестве обвиняемых по делу проходили 23 человека.

Вердикт в отношении фигурантов дела «Док-1 Макс» Ташкентский горсуд огласил в конце февраля текущего года. Глава компании-дистрибьютора данного препарата, гражданин Индии Рагвендра Пратар получил 20 лет колонии. Экс-директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли Сардора Кариева приговорили к 18 годам лишения свободы. Длительные сроки заключения получили и его заместители — по 16 лет.

Кроме того, суд установил размер компенсаций, которые ряд осужденных, включая Пратара, Кариева и его заместителей, должен выплатить семьям или законным представителям пострадавших. Согласно постановлению, сумма составит один млрд сумов ($80 тысяч) по каждому из 68 летальных случаев и еще четырем, когда у пациентов выявлены тяжелые последствия. Семьи четырех детей с удовлетворительным состоянием получат по 500 млн ($40 тысяч), родные еще восьмерых выздоровевших — по 200 млн ($16 тысяч).