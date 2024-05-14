Число внутренне перемещенных лиц в мире достигло рекордных 75,9 млн человек

CentralAsia (CA) - По итогам 2023 года число внутренне перемещенных лиц из-за военных конфликтов и стихийных бедствий во всем мире достигло рекордных 75,9 млн человек, говорится в отчете Центра мониторинга внутренних перемещений (IDMC). За последние пять лет количество перемещенных лиц увеличилось почти в два раза.

Из числа всех перемещенных лиц свои дома из-за военных конфликтов покинули 68,3 млн человек, из-за природных катаклизмов — еще 7,7 млн. По данным IDMC, около половины людей, которые были вынуждены покинуть свои дома, живут в странах Африки.

В 2023 году, как сообщает центр, большинство новых внутренних перемещений из-за войн пришлось на Судан, Демократическую Республику Конго и сектор Газа. Из-за землетрясений в Турции и Сирии свои дома покинули 4,7 млн человек. Всего в 2023 году о перемещении людей в результате стихийных бедствий сообщило 148 государств.

Директор IDMC Александра Билак сказала, что за последние два года «мы стали свидетелями тревожного роста числа людей, которые вынуждены покидать свои дома из-за конфликтов и насилия». Она отметила, что на безопасность и благополучие людей влияет уровень подготовки разных стран к конфликтам и стихийным бедствиям.