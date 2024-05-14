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В Грузии депутаты устроили драку в парламенте из-за закона об «иноагентах». Видео

CentralAsia (CA) -  Споры между депутатами в парламенте Грузии во время рассмотрения в финальном чтении приведшего к массовым протестам законопроекта об «иноагентах» переросли в драку, пишет «Европейская правда».

Депутаты парламентского большинства, возмущенные выступлением депутата от оппозиции Левана Хабеишвили, обвинившего действующие власти в «продаже» Грузии России, бросились к «обидчику» и пытались физически с ним расправиться. Один из депутатов бросил в Хабеишвили бутылку. В дело вступили и женщины депутаты, пишет «Интерфакс»

После недолгого «противостояния» депутаты возобновили заседание.

В то же время за стенами парламента проходит акция оппозиционных сил, протестующих против принятия закона об «иноагентах».

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