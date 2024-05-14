В Грузии депутаты устроили драку в парламенте из-за закона об «иноагентах». Видео
- Азия и мир, общество
- 16:35, 14 мая 2024
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- Обновлено: 16:38, 14 мая 2024
CentralAsia (CA) - Споры между депутатами в парламенте Грузии во время рассмотрения в финальном чтении приведшего к массовым протестам законопроекта об «иноагентах» переросли в драку, пишет «Европейская правда».
Депутаты парламентского большинства, возмущенные выступлением депутата от оппозиции Левана Хабеишвили, обвинившего действующие власти в «продаже» Грузии России, бросились к «обидчику» и пытались физически с ним расправиться. Один из депутатов бросил в Хабеишвили бутылку. В дело вступили и женщины депутаты, пишет «Интерфакс»
После недолгого «противостояния» депутаты возобновили заседание.
В то же время за стенами парламента проходит акция оппозиционных сил, протестующих против принятия закона об «иноагентах».
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