Туркменские пограничники не выпускают в Узбекистан сограждан, следующих в Россию

CentralAsia (TM) - Туркменские пограничники не пропускают в Узбекистан соотечественников, которые следуют в Россию транзитом через соседнюю республику. Причины отказа в пропуске не объясняют, передает Turkmen.news.

На КПП «Дашогуз», расположенном на границе с Узбекистаном, пограничники устраивают согражданам подробный допрос, чтобы выяснить цель отъезда и наличие визы в Россию. Например, некоторые туркменистанцы приобретали билеты в Москву с вылетом из аэропорта Ургенча, которые дешевле на несколько сотен долларов по сравнению со стоимостью перелета из Ашхабада. Таких людей также разворачивают.

По неподтвержденным данным Turkmen.news, есть сложности с выездом в Россию и напрямую из Туркменистана. В основном это касается мужчин до 60 лет. По мнению источников издания, причин может быть две: попытка туркменских властей остановить поток трудовых мигрантов и борьба с вербовкой граждан Туркменистана для отправки на территорию Украины в составе российской армии.

Ранее сообщалось о сложностях выезда граждан Туркменистана в Россию в связи с ужесточением миграционной политики властей РФ после теракта в московском «Крокус Сити Холл», который произошел 22 марта 2024 года.