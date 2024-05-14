В Казахстане выявлены сотни фактов фиктивной вакцинации от кори, – прокуратура РК

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CentralAsia (KZ) - Прокуратура Восточно-Казахстанской области в ходе проверки выявила, что в регионе проводилась фиктивная иммунизация населения от кори.

«Проведенной проверкой по вопросам иммунизации населения выявлены 365 фактов фиктивной иммунизации населения, 55 фактов предоставления необоснованных медицинских отводов от получения прививок», - сообщили в прокуратуре.

Кроме того, медицинскими учреждениями допущено 11 видов нарушений санитарно-эпидемиологических требований. При этом в прокуратуре не уточнили, каких именно.

Сообщается, что по акту надзора принимаются меры по устранению допущенных нарушений и привлечению должностных лиц к ответственности.

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