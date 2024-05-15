Российские медики обучаются трансплантации печени в Монголии

CentralAsia (MNG) - Врачи Центральной больницы Красноярска проходят месячное обучение в Первой государственной центральной больнице (ПГЦБ). Обучение началось 16 апреля и продлится по 16 мая.

Российские врачи изучили опыт монгольских коллег ПГЦБ в области трансплантации печени и гепатобилиарной хирургии. В результате сегодня состоялась церемония вручения сертификатов российским врачам, успешно завершившим обучение.

Открывая церемонию, директор ПГЦБ доктор Хишигжаргал Батсух сказал: «Раньше мы учились за границей, но теперь мы рады, что начинаем обучать иностранных специалистов и врачей. В прошлом году мы организовали международную конференцию по трансплантации печени. В то время по статистике у нас показатель успеха после трансплантации печени был выше, чем в развитых странах мира. Я думаю, это могло побудить иностранных врачей и специалистов учиться именно в нашей стране». После этой речи он вручил сертификаты четырем российским врачам, принявшим участие в тренинге.

Павел Соболев, хирург Центральной больницы Красноярского края, Россия, рассказал: «С 2016 года в нашей больнице Красноярского края проводится трансплантация печени от неживых доноров. Сейчас подписан контракт с Первой государственной центральной больницей Монголии с целью изучения опыта трансплантации печени от живого донора. По договору наша бригада врачей приехала работать в Первую больницу. За это время мы научились хирургическим методам у монгольских врачей. Врачи были очень полезны во внебольничной работе, а также делились всеми видами знаний и информации. Большое спасибо за уделенное время и ценные советы. Также выражаю благодарность руководству и коллективу Первой Центральной больницы и коллективу хирургического отделения. Надеюсь, что в будущем операции по пересадке печени будут успешно проводиться в нашей областной больнице».

Соболев Павел, Цокаев Муслим, Алексей Скуратов и Екатерина Потылицина, врачи больницы Красноярского края, Россия, успешно прошли обучение и получили сертификаты.

Российские врачи, принявшие участие в тренинге, выразили радость от того, что многому научились за один месяц, и пригласили монгольских коллег в будущем приезжать в красноярскую больницу.

Данный тренинг является первым для ПГЦБ обучением иностранных врачей и специалистов в собственной больнице в рамках международного сотрудничества, и в будущем многие врачи и специалисты из зарубежных стран пройдут обучение и поделятся приобретенным опытом в своей стране.

В 2011 году в ПГЦБ начали проводить операции по трансплантации печени, а в 2014 году наши врачи начали делать их самостоятельно. На сегодняшний день трансплантацию печени прошли более 260 человек.

Кроме того, Республика Бурятия также направила Монголии заявку на обучение врачей и специалистов, и это обучение будет организовано в ближайшее время.

источник: middleasiannews.com

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