Монгольские альпинисты пропали без вести на Эвересте

CentralAsia (MNG) - Монгольские альпинисты пропали без вести на Эвересте

Монгольские альпинисты Пурэвсурэн Лхагвжаргал и Пүрэвсүрэн Лхагважав, которые пытались подняться на Эверест без использования дополнительного кислорода и поддержки шерпов, пропали без вести над CIV почти на два дня.

Они пропали без вести на высоте 8000 метров на Эвересте. Поиски пропавших продолжаются.

Пемба Шерпа, директор компании гид-сервиса «8K Expeditions» сказал: «Они пользовались только услугами базового лагеря, но поднимались самостоятельно. Они отказались нанять проводников-шерпов во время восхождения на гору».

источник: middleasiannews.com

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения