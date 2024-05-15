Монгольские альпинисты пропали без вести на Эвересте
- Монголия, происшествия
- 4:34, 15 мая 2024
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CentralAsia (MNG) - Монгольские альпинисты пропали без вести на Эвересте
Монгольские альпинисты Пурэвсурэн Лхагвжаргал и Пүрэвсүрэн Лхагважав, которые пытались подняться на Эверест без использования дополнительного кислорода и поддержки шерпов, пропали без вести над CIV почти на два дня.
Они пропали без вести на высоте 8000 метров на Эвересте. Поиски пропавших продолжаются.
Пемба Шерпа, директор компании гид-сервиса «8K Expeditions» сказал: «Они пользовались только услугами базового лагеря, но поднимались самостоятельно. Они отказались нанять проводников-шерпов во время восхождения на гору».
источник: middleasiannews.com
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