ВГХ Монголии вызовет на слушания по коррупции бывших министра и мэра столицы

CentralAsia (MNG) - Бывшие министр по борьбе с дорожными заторами Монголии Сухбаатар Жамъянхорлоо и мэр столицы Сумьябазар Долгорсурэн в числе 98 свидетелей вызваны на парламентские слушания, посвященные закупке некачественных автобусов для общественного транспорта. Об этом сообщил председатель временной комиссии Великого государственного хурала (ВГХ) Бат-Эрдэнэ Жадамба.

Мэр Улан-Батора и министр по борьбе с дорожными заторами добровольно ушли в отставку в октябре 2023 года, когда горожане обнаружили следы ремонта новых автобусов.

«Парламентская комиссия вызовет 98 свидетелей на слушания по нашумевшему делу о коррупции при закупке некачественных автобусов для обновления общественного транспорта Улан-Батора 21-22 мая. Среди них экс-мэр столицы Долгорсурэнгийн Сумьябазар и бывший министр по борьбе с дорожными заторами Жамъянхорлоогийн Сухбаатар», —- сказал Бат-Эрдэнэ.

Член комиссии Доржханд Тогмид напомнил, что мэр Улан-Батора и министр по борьбе с дорожными заторами добровольно ушли в отставку в октябре 2023 года, когда горожане обнаружили следы ремонта новых автобусов.

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