Скоро «Фестиваль европейского кино» в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) - «Европейский кинофестиваль» пройдет в кинотеатре «Тэнгис» города Улан-Батора 17-20 мая 2024 года.

Европейский Союз и неправительственная организация «E-Participation of Citizens» совместно организуют мероприятие в рамках 35-летия установления дипломатических отношений между Европейским Союзом и Монголией. Целью мероприятия является предоставление фильмов монгольской аудитории с равным доступом, улучшение кинематографического образования детей и молодежи и поддержка международного сотрудничества кинематографистов.

Восемь документальных и художественных фильмов, 11 короткометражных фильмов из 11 стран, таких как Эстония, Германия, Люксембург, Бельгия, Италия, Польша, Чехия, Греция, Венгрия, Латвия и Австрия, отобранные на Каннском кинофестивале, Сандэнсе, Берлине и Сан-Себастьяне. Кинофестивали будут демонстрироваться монголам бесплатно в течение четырех дней. Эти короткометражные фильмы посвящены изменению климата и проблемам окружающей среды.

Премьеру увидит приглашенная публика. Фильм открытия фестиваля – эстонский фильм «Спасти язык». Билеты можно приобрести бесплатно в кассах кинотеатра «Тэнгис» и на сайте www.tengis.mn.

источник: middleasiannews.com

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