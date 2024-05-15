Совместный проект учёных Тувы и Монголии поддержан международным грантом

CentralAsia (MNG) - Научные учреждения России и Монголии объявили открытый публичный конкурс на получение грантов по мероприятию «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований международными научными коллективами». По итогам двусторонней экспертизы первого конкурса поддержано 17 научных работ. Проект «Тува-Монголия: «Собрание архивных документов по истории Тувы» факсимиле источников в 4 томах» стал единственным поддержанным из Тувы и представленным от научного учреждения регионального значения – ТИГПИ, остальные – ведущие институты и вузы федерального значения.

Основная цель проекта – перевод на русский и монгольский языки уникального собрания архивных документов по истории Тувы на старомонгольском языке. Богатый массив материалов позволит раскрыть ранее неисследованные страницы истории Тувы, начиная с XVIII века завоеванием Тувы Цинской империей, и заканчивая 1921 годом - образованием Тувинской Народной Республики.

Руководитель проекта с тувинской стороны – ведущий научный сотрудник ТИГПИ, кандидат филологических наук, заслуженный деятель науки Тувы Антонина Донгак, руководителем с монгольской стороны выступил доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Тувы, профессор Сухбаатор Надмид.

Научный коллектив имеет большой опыт в области сравнительного и сравнительно-исторического изучения языков, истории Тувы и Монголии, составления многоязычных и терминологических словарей, разговорников. Реализация проекта рассчитана на 2024-2026 годы. По итогам работы будут получены уникальные историографические материалы, а также значительно расширены рамки российско-монгольского научного сотрудничества.

источник: rtyva.ru

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