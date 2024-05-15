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18 монгольских спортсменов примут участие в чемпионате мира по дзюдо в Абу-Даби

CentralAsia (MNG) -  В Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, с 19 по 24 мая пройдет чемпионат мир по дзюдо.

Всего для участия в олимпийских квалификационных соревнованиях подали заявки 628 спортсменов из 103 стран, в том числе 18 дзюдоистов из нашей страны. В женской весовой категории выступят: Г.Наранцэцэг и Б.Баасанхуу (до 48 кг), Л.Сосорбарам (до 52 кг), Заслуженный спортсмен Л.Энхрийлэн и М.Ичинхорлоо (до 57 кг), Б.Ганхайч (до 63 кг), Б.Ням-Эрдэнэ (до 70 кг), О.Хуслэн (до 78 кг), А.Адъяасурэн (+78 кг).

В мужской весовой категории примут участие: Э.Ариунболд и Б.Цогт-Очир (до 60 кг), Заслуженный спортсмен Ё.Басхуу и Б.Эрхэмбаяр (до 66 кг), Заслуженный спортсмен Ц.Цогтбаатар и Б.Эрдэнэбаря (до 73 кг), Г.Болор-Эрдэнэ (до 81 кг), Г.Алтанбагана (до 90 кг), О.Цэцэнцэнгэл (+100 кг).

К участию в чемпионате мира допускаются спортсмены, входящие в топ-100 мирового рейтинга.

Расписание соревнований:

  • 19 мая - до 48, 52, 60 кг
  • 20 мая - до 57, 66, 73 кг
  • 21 мая - до 63 и 81 кг
  • 22 мая - до 70, 78, 90 кг
  • 23 мая - +78, -100, +100 кг
  • 24 мая - Чемпионат мира среди смешанных команд.

источник: montsame

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