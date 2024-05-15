Состоялось обсуждение первичного законопроекта о поддержке отрасли ИТ

CentralAsia (MNG) - Законопроект направлен на повышение международной конкурентоспособности национальной ИТ-индустрии, содействие экономическим выгодам, увеличение количества новых рабочих мест на рынке труда и развитие инноваций.

В целях совершенствования разработки законопроекта было проведено обсуждение, чтобы услышать голоса экспертов в области связи и информационных технологий, начинающих предпринимателей, представителей предприятий и организаций, инженеров и технологических работников.

Знания монгольского народа ценятся в интеллектуальном мире, а монгольские инженеры по информационным технологиям работают в крупных компаниях мира, имеющих высокую экономическую ценность. Кроме того, они преподают в международных школах и работают в странах региона, таких как Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

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