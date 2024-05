Во Франции вооруженные люди напали на фургон, перевозивший наркоторговца «Муху» (видео)

CentralAsia (CA) - На севере Франции в департаменте Эр вооруженные люди напали на фургон, который перевозил заключенного, известного наркоторговца Мохаммеда Амра по кличке «Муха». Нападавшие убили трех охранников и ранили еще троих. «Муха» сбежал. Об этом сообщает Le Figaro.

Нападение произошло около 11 утра по местному времени около пункта оплаты проезда по платной дороге. Заключенного перевозили из города Руан.

Нападавшие находились в автомобилях Audi и BMW. Они убили трех охранников, еще три человека «серьезно ранены», заявил министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти.

После перестрелки нападавшие и заключенный скрылись, их разыскивают. В розыске сбежавших участвуют порядка 200 полицейских. Сообщается также, что один из нападавших ранен. Интересно, но маршрут перевозки «Мухи» был секретным, нападения никто не ожидал. По сообщениям местных жителей, белый Audi A5, на котором скрылись нападавшие, был найден горящим в соседнем городе.

Источник в местной полиции сообщил: «Засада произошла у пункта взимания платы за проезд в Инкарвилле на дороге A154. Предполагается, что были использованы автоматы Калашникова».

Сбежавший заключенный – это 30-летний наркоторговец Мохаммед Амра по прозвищу «Муха». На прошлой неделе его приговорили к 18 месяцам лишения свободы за серию краж из супермаркетов и магазинов в пригороде Эвре, Нормандия. Ему также предъявлено обвинение в покушении на убийство в городе Сент-Этьен-дю-Рувре и обвинение в умышленном убийстве в Марселе, совершенном в июне 2022 года.

Французские СМИ сообщают, что Мохаммед пытался сбежать из камеры всего за два дня до побега во вторник. Его поместили в одиночную камеру, а уровень наблюдения за ним был повышен.

A manhunt is underway in France after four armed assailants killed two police officers seriously injured three others while freeing notorious drug lord Mohamed Amra on his way back from a court hearing.



