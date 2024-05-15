Путин утвердил новый состав правительства России. Фамилии

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении членов правительства и директоров служб, сообщается на сайте Кремля. Правительство во второй раз подряд возглавил Михаил Мишустин, впервые он был назначен в январе 2020 года.

В частности, Путин утвердил министров силового блока и главу МИД. Министром обороны стал Андрей Белоусов, посты глав МВД и МЧС сохранили Владимир Колокольцев и Александр Куренков соответственно. В то же время Сергей Лавров вновь утвержден на должность главы МИД, а Константин Чуйченко остался главой Минюста.

Минприроды возглавил Александр Козлов, Минтруда - Антон Котяков, Минпросвещения - Сергей Кравцов, Минкультуры - Ольга Любимова, Минздрав - Михаил Мурашко, Минэкономразвития - Максим Решетников, Минфин - Антон Силуанов, Минстрой - Ирек Файзуллин, Минобрнауки - Валерий Фальков, Минвостокразвития - Алексей Чекунков, Минцифры - Максут Шадаев.

Впервые министерские портфели получили Антон Алиханов (министр промышленности и торговли), Михаил Дегтярев (министр спорта), Оксана Лут (министр сельского хозяйства), Роман Старовойт (министр транспорта) и Сергей Цивилев (министр энергетики).

Кроме того, Путин подписал указы о назначении в руководстве администрации президента. Помощниками главы государства впервые стали бывший секретарь Совбеза Николай Патрушев и бывший губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Владимир Путин назначил Дениса Мантурова первым вице-премьером. На должности заместителей председателя правительства: Татьяну Голикову, Александра Новака, Алексея Оверчука, Дмитрия Патрушева, Виталия Савельева, Марата Хуснуллина, Дмитрия Чернышенко, Дмитрия Григоренко и Юрия Трутнева. Григоренко также назначен руководителем аппарата правительства, а Юрий Трутнев — полномочным представителем президента в Дальневосточном федеральном округе.

Всего в правительстве пять новичков — состав кабмина обновился почти на 16%.