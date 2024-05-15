Генштаб ВСУ сообщил об отводе войск с позиций в районе Волчанска и Лукьянцев

CentralAsia (CA) - Украинские войска отошли в районах Волчанска и поселка Лукьянцы Харьковской области «на более выгодные позиции». Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 23:00 14 мая.

«На отдельных участках, в районах Лукьянцев и Волчанска, в результате огневого воздействия и штурмовых действий противника, для сохранения жизни наших военнослужащих и избежания потерь подразделения совершили маневр и переместились на более выгодные позиции», – говорится в сводке.

При этом украинская сторона утверждает, что боевые действия на харьковском направлении продолжаются, а украинские военные не дают российской армии закрепиться. «Проводятся контратакующие действия, враг под постоянным огневым контролем артиллерии и подразделений БПЛА Сил обороны»,— добавили в генштабе.

Волчанск и Лукьянцы расположены на севере Харьковской области вблизи границы с Россией.

Российские войска начали наступление в Харьковской области 10 мая. В Генштабе ВСУ сообщили 13 мая, что российские военные «имеют тактический успех» в боях за Волчанск. Утром 14 мая в Генштабе ВСУ заявили, что украинские военные «провели изменение позиций» в районе села Лукьянцы для сохранения жизни солдат.